WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

Langfristige Investition 26.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das OSI Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 91,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,894 OSI Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (269,68 USD), wäre das Investment nun 2 938,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 193,80 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte OSI Systems einen Börsenwert von 4,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

