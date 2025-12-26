OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Langfristige Investition
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das OSI Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 91,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,894 OSI Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (269,68 USD), wäre das Investment nun 2 938,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 193,80 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte OSI Systems einen Börsenwert von 4,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OSI Systems Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.at)