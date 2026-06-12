NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden OSI Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 51,76 USD wert. Bei einem OSI Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,932 OSI Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 446,33 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 11.06.2026 auf 231,02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 346,33 Prozent.

OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at