NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OSI Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das OSI Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das OSI Systems-Papier an diesem Tag 118,70 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 84,246 OSI Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 18 443,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218,93 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 18 443,98 USD, was einer positiven Performance von 84,44 Prozent entspricht.

Alle OSI Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at