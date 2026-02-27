OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der OSI Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 202,38 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hat, hat nun 0,494 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,26 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 26.02.2026 auf 289,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,26 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von OSI Systems belief sich jüngst auf 4,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu OSI Systems Inc.
Analysen zu OSI Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|OSI Systems Inc.
|240,00
|-1,64%
