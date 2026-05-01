NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit OSI Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 0,847 OSI Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 286,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,13 USD wert. Mit einer Performance von +143,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle OSI Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at