OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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Profitable OSI Systems-Investition? 01.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren OSI Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit OSI Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 0,847 OSI Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 286,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,13 USD wert. Mit einer Performance von +143,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle OSI Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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