NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der OSI Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die OSI Systems-Aktie bei 180,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,555 OSI Systems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 505,44 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 04.12.2025 auf 271,01 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 505,44 USD entspricht einer Performance von +50,54 Prozent.
Der OSI Systems-Wert an der Börse wurde auf 4,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
