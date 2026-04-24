OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Profitable OSI Systems-Investition?
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit OSI Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 202,31 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 49,429 OSI Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 286,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 154,02 USD wert. Mit einer Performance von +41,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle OSI Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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