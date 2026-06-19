NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das OSI Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 218,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das OSI Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,580 OSI Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2026 auf 222,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 020,24 USD wert. Mit einer Performance von +2,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war OSI Systems jüngst 3,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at