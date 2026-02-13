OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Profitable OSI Systems-Investition?
|
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OSI Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
OSI Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die OSI Systems-Aktie bei 93,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,658 OSI Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 824,04 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 12.02.2026 auf 264,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,40 Prozent.
OSI Systems wurde am Markt mit 4,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!