NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OSI Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

OSI Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die OSI Systems-Aktie bei 93,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,658 OSI Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 824,04 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 12.02.2026 auf 264,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,40 Prozent.

OSI Systems wurde am Markt mit 4,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at