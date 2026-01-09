NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OSI Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das OSI Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 81,13 USD. Bei einem OSI Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,259 OSI Systems-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.01.2026 34 464,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 244,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 4,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at