NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in OSI Systems gewesen.

Vor 1 Jahr wurden OSI Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OSI Systems-Aktie betrug an diesem Tag 233,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,428 OSI Systems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,89 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 13.08.2026 auf 228,56 USD belief. Damit wäre die Investition um 2,11 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte OSI Systems einen Börsenwert von 3,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at