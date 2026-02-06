NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OSI Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

OSI Systems Aktie
Heute vor 3 Jahren wurde die OSI Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,057 OSI Systems-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.02.2026 272,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 258,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 172,78 Prozent vermehrt.
OSI Systems wurde am Markt mit 4,26 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
