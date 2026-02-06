OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

OSI Systems-Investmentbeispiel 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OSI Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in OSI Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die OSI Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,057 OSI Systems-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.02.2026 272,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 258,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 172,78 Prozent vermehrt.

OSI Systems wurde am Markt mit 4,26 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

