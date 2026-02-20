OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|OSI Systems-Anlage
|
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem OSI Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das OSI Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 167,308 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 47 861,80 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 19.02.2026 auf 286,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +378,62 Prozent.
OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,51 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
