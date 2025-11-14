OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Profitables OSI Systems-Investment?
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OSI Systems von vor 3 Jahren verdient
Am 14.11.2022 wurden OSI Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die OSI Systems-Aktie bei 85,82 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die OSI Systems-Aktie investierten, hätten nun 11,652 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des OSI Systems-Papiers auf 272,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 179,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 217,96 Prozent gesteigert.
OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
