OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|OSI Systems-Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OSI Systems von vor 5 Jahren verdient
Am 20.11.2021 wurde das OSI Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren OSI Systems-Anteile 95,16 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,086 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 195,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 584,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,84 Prozent angezogen.
OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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