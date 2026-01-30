NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OSI Systems von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das OSI Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das OSI Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 50,968 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 748,22 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 29.01.2026 auf 269,74 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37,48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 4,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at