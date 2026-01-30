OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|OSI Systems-Anlage unter der Lupe
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OSI Systems von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das OSI Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das OSI Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 50,968 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 748,22 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 29.01.2026 auf 269,74 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37,48 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 4,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OSI Systems Inc.
Analysen zu OSI Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OSI Systems Inc.
|222,00
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.