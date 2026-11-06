OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|OSI Systems-Investition im Blick
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein OSI Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der OSI Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 282,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,354 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (191,61 USD), wäre das Investment nun 67,88 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 67,88 USD, was einer negativen Performance von 32,12 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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