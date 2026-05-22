OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Lohnender OSI Systems-Einstieg?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein OSI Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 228,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,437 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des OSI Systems-Papiers auf 207,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,10 Prozent verkleinert.
OSI Systems war somit zuletzt am Markt 3,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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