NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Paccar Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Paccar am 28.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,32 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,32 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Paccar beläuft sich auf 2,27 Mrd. USD. Damit wurde die Paccar-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,935 Prozent zurückgeschraubt.

Paccar-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Paccar-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 119,61 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Paccar-Titels 1,21 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,18 betrug.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Paccar via NASDAQ 32,47 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 33,81 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Paccar

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,53 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,95 Prozent anziehen.

Hauptdaten von Paccar

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Paccar steht aktuell bei 66,878 Mrd. USD. Das KGV von Paccar beträgt aktuell 24,28. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Paccar einen Umsatz von 28,450 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4,51 USD.

Redaktion finanzen.at