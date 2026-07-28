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Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Lohnende Paccar-Investition? 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Paccar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,02 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 256,279 Paccar-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Paccar-Aktie auf 133,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 197,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 241,98 Prozent gesteigert.

Paccar war somit zuletzt am Markt 69,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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