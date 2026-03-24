NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Paccar-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Paccar-Anteile bei 69,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 143,062 Paccar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 354,79 USD, da sich der Wert einer Paccar-Aktie am 23.03.2026 auf 114,32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 63,55 Prozent.

Paccar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at