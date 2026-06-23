Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Performance unter der Lupe
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Paccar-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Paccar-Aktie bei 58,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,710 Paccar-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 205,36 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 22.06.2026 auf 120,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,36 Prozent vermehrt.
Paccar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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