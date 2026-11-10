Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Profitable Paccar-Investition?
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 5 Jahren abgeworfen
Paccar-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Paccar-Anteile bei 59,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, hätte er nun 167,673 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Paccar-Aktien wären am 09.11.2026 17 728,03 USD wert, da der Schlussstand 105,73 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,28 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Paccar einen Börsenwert von 53,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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