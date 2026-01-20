NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paccar-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Zum Handelsende stand die Paccar-Aktie an diesem Tag bei 110,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 90,637 Paccar-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 10 999,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121,36 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 999,73 USD entspricht einer Performance von +10,00 Prozent.

Paccar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at