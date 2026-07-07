NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paccar-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,64 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,477 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 028,77 USD, da sich der Wert einer Paccar-Aktie am 06.07.2026 auf 125,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Paccar eine Börsenbewertung in Höhe von 62,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at