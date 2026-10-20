Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Lukrative Paccar-Anlage?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Paccar-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Paccar-Aktie an diesem Tag 37,75 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 264,877 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 28 718,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 187,18 Prozent.
Jüngst verzeichnete Paccar eine Marktkapitalisierung von 58,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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