Investoren, die vor Jahren in Paccar-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paccar-Anteile betrug an diesem Tag 40,01 USD. Bei einem Paccar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,499 Paccar-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 263,74 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 16.11.2026 auf 105,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 163,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Paccar zuletzt 56,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at