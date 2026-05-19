NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Paccar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Paccar-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Paccar-Papier bei 71,75 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,937 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 556,52 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 18.05.2026 auf 111,68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,65 Prozent angewachsen.

Am Markt war Paccar jüngst 57,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at