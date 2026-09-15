Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Profitable Paccar-Investition?
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.09.2021 wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paccar-Papiers betrug an diesem Tag 56,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,773 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 217,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,86 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 117,89 Prozent gleich.
Paccar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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