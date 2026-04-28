Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Lukrative Paccar-Investition?
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,45 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, befänden sich nun 16,542 Paccar-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Paccar-Aktien wären am 27.04.2026 2 104,10 USD wert, da der Schlussstand 127,20 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 110,41 Prozent vermehrt.
Paccar war somit zuletzt am Markt 66,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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