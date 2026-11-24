Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Lohnende Paccar-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paccar-Papiers betrug an diesem Tag 102,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,760 Paccar-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 105,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 028,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,86 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Paccar belief sich zuletzt auf 54,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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