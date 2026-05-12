Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Paccar-Investment 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Paccar eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Paccar-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95,74 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,044 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 112,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,99 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,99 Prozent gesteigert.

Paccar wurde am Markt mit 60,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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