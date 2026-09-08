NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.09.2023 wurde das Paccar-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 118,329 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 755,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,56 Prozent erhöht.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at