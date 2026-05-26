Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Lukrative Paccar-Investition?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 165,216 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 109,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 066,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,66 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Paccar zuletzt 57,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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