Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Langfristige Anlage
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,827 Paccar-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 1 927,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,13 USD belief. Mit einer Performance von +92,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Paccar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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