Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Paccar-Investition
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Paccar-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 100,150 Paccar-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 111,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 181,77 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,82 Prozent gesteigert.
Am Markt war Paccar jüngst 58,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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