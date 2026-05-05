Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Paccar-Investition
|
05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Paccar-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,07 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paccar-Aktie investiert, befänden sich nun 269,736 Paccar-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.05.2026 30 849,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 208,50 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Paccar bezifferte sich zuletzt auf 61,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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