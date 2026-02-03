Paccar Aktie

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

Paccar-Performance 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Paccar-Aktien verdienen können.

Am 03.02.2021 wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Paccar-Anteile bei 63,78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,679 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 953,75 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 02.02.2026 auf 124,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 95,37 Prozent.

Paccar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 64,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

