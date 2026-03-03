NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Paccar-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,497 Paccar-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 597,33 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 02.03.2026 auf 124,43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,97 Prozent zugenommen.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at