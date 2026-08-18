Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Paccar-Anlage unter der Lupe
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,27 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 187,735 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 563,20 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 17.08.2026 auf 130,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,63 Prozent vermehrt.
Paccar war somit zuletzt am Markt 68,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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