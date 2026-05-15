NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: Diese Dividende steht Park-Ohio-Anteilseignern zu

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio am 14.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,50 USD je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. 7,80 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Park-Ohio-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent erhöht.

Entwicklung der Park-Ohio-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Park-Ohio-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 30,84 USD. Park-Ohio weist für 2025 eine Dividendenrendite von 2,39 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 1,90 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Park-Ohio via NASDAQ um 13,61 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 21,65 Prozent stärker zugenommen als der Park-Ohio-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Park-Ohio

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Park-Ohio

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Park-Ohio steht aktuell bei 432,879 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Park-Ohio beträgt aktuell 11,80. 2025 setzte Park-Ohio 1,599 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD.

Redaktion finanzen.at