Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Frühe Investition
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Park-Ohio-Papier an diesem Tag bei 17,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,721 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 36,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 073,17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 107,32 Prozent.
Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 516,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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