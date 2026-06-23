NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Park-Ohio-Papier an diesem Tag bei 17,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,721 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 36,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 073,17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 107,32 Prozent.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 516,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at