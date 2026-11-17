Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Anlage im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 23,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 43,459 Park-Ohio-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 1 946,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,61 Prozent angezogen.
Am Markt war Park-Ohio jüngst 657,04 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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