Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 23,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 43,459 Park-Ohio-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 1 946,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,61 Prozent angezogen.

Am Markt war Park-Ohio jüngst 657,04 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at