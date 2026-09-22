Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Park-Ohio-Performance im Blick 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.09.2021 wurde die Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 23,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 417,537 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 45,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 093,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,94 Prozent angewachsen.

Park-Ohio erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 667,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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