NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor einem Jahr abgeworfen
Das Park-Ohio-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 427,716 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 26,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 154,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,55 Prozent.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 375,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
