Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Park-Ohio-Papier bei 36,53 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hat, hat nun 273,748 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 12 354,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent.
Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 663,12 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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