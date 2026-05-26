NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Park-Ohio-Papier an diesem Tag bei 15,55 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,431 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 200,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,15 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 200,32 USD, was einer positiven Performance von 100,32 Prozent entspricht.

Park-Ohio erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 448,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at