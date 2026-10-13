Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Langfristige Performance 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Park-Ohio-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 432,526 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 48,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 899,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 109,00 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Park-Ohio einen Börsenwert von 710,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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