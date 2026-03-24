NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Park-Ohio von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Park-Ohio-Investment verdienen können.

Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 22,67 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,411 Park-Ohio-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 24,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,59 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 350,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at