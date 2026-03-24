Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Park-Ohio-Investment? 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Park-Ohio von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Park-Ohio-Investment verdienen können.

Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 22,67 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,411 Park-Ohio-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 24,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,59 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 350,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.

mehr Nachrichten