NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 771,010 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (26,84 USD), wäre das Investment nun 20 693,91 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 106,94 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio bezifferte sich zuletzt auf 410,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at