Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 771,010 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (26,84 USD), wäre das Investment nun 20 693,91 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 106,94 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio bezifferte sich zuletzt auf 410,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Park-Ohio Holdings Corp. 29,15 8,61% Park-Ohio Holdings Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen